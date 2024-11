Campagne agricole 2024 : les mesures phares du Premier ministre

Après avoir porté le prix du Kg d'arachide à 305 FCFA pour la campagne de cette année, le Premier ministre a donné des instructions fermes pour prendre les mesures idoines pour le démarrage des opérations de collecte. Ainsi, dira-t-il, "J’engage le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, le Ministre de l’Industrie et du Commerce, en rapport avec le ministre des Finances et du Budget, à prendre les mesures nécessaires pour le démarrage des opérations de collecte de l’arachide à partir du 05 décembre 2024 et à garantir l’application rigoureuse du prix plancher de 305 FCFA par Kilogramme", a instruit Ousmane Sonko. Et lui d'ajouter : "à cet effet, je les invite à mettre en place un dispositif privilégiant la collecte des graines par les opérateurs et les huiliers avant toute autorisation à l’exportation".



Au-delà, le Premier ministre Ousmane Sonko a adressé ses vives félicitations au ministre Mabouba Diagne "pour les réflexions engagées dès cette présente campagne pour ajuster le modèle de calcul du prix plancher de l’arachide basé sur des variables plus représentatives des réalités économiques actuelles, assurant une prise en compte équitable des coûts et des revenus des producteurs, tout en garantissant la durabilité économique de la filière".



Au ministre de l'industrie et du Commerce Sérigne Guèye Diop, il l'a engagé "à veiller à ce que les industriels et exportateurs s’astreignant à effectuer les achats au niveau des points de collecte officiels, pour garantir la transparence et la traçabilité des transactions dans la filière arachidière".



Par ailleurs, Ousmane Sonko a fait appel au Ministre des Forces Armées et le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique "à renforcer la surveillance de nos frontières, pour éviter la fuite des graines d’arachides vers les pays limitrophes". De plus, monsieur Sonko instruit Mabouba Diagne à veiller :

- à l’identification et à la réhabilitation en urgence des points de collecte prioritaires pour garantir une gestion efficace des opérations d’achat/vente d’arachides,



- à la facilitation du financement de la dotation à crédit de 750 appareils de cribles aux points de collecte, afin d’assurer le bon fonctionnement desdits points avant le démarrage de la campagne ;



- à démarrer une étude relative aux modalités d’assujettissement de l’accès aux subventions en semences et engrais à la vente des récoltes au niveau des points officiels de collecte.



Au cours de ce conseil interministériel, il a aussi été question du diagnostic relatif aux campagnes de production et de commercialisation agricoles des années précédentes et les conditions de préparation des campagnes 2024/2025 qui ont fait ressortir des dysfonctionnements corrigés ou à corriger, constatés aux cours des campagnes précédentes.



Enfin, le gouvernement s'est engagé à veiller aux paiements des arriérés des campagnes agricoles 2021, 2022 et 2023, pour un montant total de 74 milliards de FCFA. Après s’être félicité du budget record de 120 milliards de FCFA au titre des subventions sur les intrants agricoles pour la campagne de production agricole 2024 et des efforts substantiels déployés par l’Etat.