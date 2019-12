Campagne agricole: les inquiétudes des privés stockeurs et des transporteurs

Au cours de cette rencontre, les discussions ont surtout tourné autour des inquiétudes relatives au payement de la dette contractée lors de la campagne de distribution de semences. Cheikh Tall, porte-parole de la Fnopst, souligne que « pour un bon démarrage de la campagne il faut que l’Etat commence à payer ou bien à donner des avances sur les factures des semences précédentes parce que nous avons contracté des dettes au niveau des banques ».



Mais, fait savoir le président du Fnopst, Modou Fall, « quelle que soit la situation nous allons démarrer la campagne de commercialisation arachidière avec les moyens du bord, en attendant l’apurement de la dette de l’Etat ». Il souhaite que l’Etat fasse une « avance pour nous permettre de rembourser en partie les prêts contractés auprès des banques pour espérer recevoir un autre financement ».



Les opérateurs venus de 10 régions productrices d’arachide du pays ont dit leurs inquiétudes face à l’immixtion des étrangers dans ladite campagne ». Et d’indiquer : « une campagne doit faire l’objet de règlement. Aujourd’hui, nous avons des points de collecte, il faut que tous les acteurs et les opérateurs puissent acheter les graines au niveau de ces points de collecte. C’est ce que nous demandons».



Modou Fall déplore le fait que « des opérateurs étrangers aient démarré leur campagne depuis longtemps au détriment des opérateurs nationaux. Ils ont été autorisés à entamer leur collecte, là où le démarrage pour les privés nationaux a été fixé mardi dernier ». Et de penser que « des acteurs du même secteur doivent accorder leurs violons pour éviter de créer un déséquilibre. C’est pourquoi nous demandons à l’Etat, la prochaine fois, de permettre à tous les acteurs de prendre la même ligne de départ pour la campagne de commercialisation de l’arachide ».



Il a souhaité que les opérateurs étrangers effectuent leurs transactions dans les points de collecte, à l’image des privés nationaux, conformément à la règle. Des opérateurs qui ne manquent pas de faire part de leur souhait d’être payés dès le déchargement à l’usine, ce contrairement aux longues échéances de l’année dernière. Afin d’éviter les longues files de camions attendant leur tour pour décharger la marchandise.



Aussi de demander le règlement des factures aussitôt après le déchargement du produit. Le président de la Fnopst Modou Fall, sur les prévisions pour cette campagne, renseigne que « cette année, les huiliers veulent dépasser les 190 mille tonnes d’arachide achetées l’an- née dernière. La Sonacos a un premier objectif de collecte de 150 mille tonnes. Pour les autres huileries, les quantités varient entre 25 mille et 60 mille tonnes ». Selon lui, « les opérateurs vont collecter les 75 mille tonnes de semences pour le compte de l’Etat ».



Le Témoin