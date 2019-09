Campagne de vaccination contre la rougeole en RDC

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le gouvernement congolais veulent vacciner près d'un million d'enfants dans tout le pays en un peu plus d'une semaine.



L'agence des Nations Unies décrit l'épidémie de rougeole en RD du Congo comme étant la plus importante et la plus rapide au monde.



Elle a tué plus de Congolais cette année qu'Ebola. Le manque d'accès systématique aux vaccinations et aux soins de santé a contribué à la progression de la maladie.



Ailleurs dans le monde, des théories contre la vaccination ont conduit à la résurgence de l'un des virus les plus contagieux au monde.