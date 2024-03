Campagne électorale : Amadou Ba et le coup de massue de son camp?

L’histoire est incroyable. Elle est à limite inédite. Un candidat de la mouvance présidentielle lâché « en plein océan ». Ainsi, informe le journal les Echos « d’intenses manœuvres sont en train d’être menées pour faire avaler la pilule aux différents responsables de la coalition BBY. Le PDS, également, serait courtisé pour participer à cette combine. Hier, le front démocratique pour une élection inclusive (FDPEI) a saisi la Cour suprême pour attaquer le décret de convocation du corps électoral. Ce qui, d’après des observateurs, n’est pas fortuit.



« Je voudrais lancer un appel à toutes les forces de progrès, à tous ceux qui croient à la démocratie et à la République, à nous rejoindre pour la formation d’une inter-coalition autour de la coalition Dionne2024, a appelé l’ancien Premier ministre de Macky Sall ». « Cette inter-coalition, a jouté l’ancien PM de Macky Sall, (2014-2019) « devra être le bloc républicain et démocratique avec une seule ambition : protéger la Nation des dérives de l’extrémisme violent, de dérives de tout ce qui est contre la République, de tout ce qui est contre la démocratie ». Une phrase lâchée par le leader de la coalition Dionne2024 et qui donne des bribes d’informations sur « le coup d’Etat » qui est en train d’être mijoté au sein de la coalition BBY.



Un remaniement ou une épuration?



Le remaniement ministériel du vendredi dernier en est la première alerte. Ce réaménagement gouvernemental (qui a porté Sidiki Kaba à la Primature) avait des relents d’une purge des affidés d’Amadou Ba. Cette vague d’épuration a enregistré les départs de Cheikh Oumar Hann, Lat Diop et Fatou Diané, tous réputés d’être des inconditionnels d’Amadou Ba.



Dans tous les cas, Amadou Ba, candidat officiel de la coalition BBY, est en plein dans la campagne électorale. Hier, la ville de Mbacké était le théâtre du meeting d’ouverture de la coalition BBY. Les responsables politiques du département ont réussi le pari de la mobilisation.