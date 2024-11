Campagne électorale : « Samm Sa Kaddu » promet une industrialisation de Kolda axée sur l’agriculture et l’élevage

Après Tambacounda, la Coalition « Samm Sa Kaddu » a poursuivi sa campagne dans le sud du pays, notamment à Kolda. Thierno Bocoum, porte-parole de la coalition lors de leur caravane, a souligné les richesses et potentialités de la région. Le président du Mouvement AGIR et candidat sur la liste de « Samm Sa Kaddu » a promis une industrialisation de Kolda axée sur l’agriculture et l’élevage.



Thierno Bocoum a déploré la situation économique de Kolda, qui selon lui, est l'une des régions les plus démunies du Sénégal malgré ses ressources agricoles abondantes. « Aujourd’hui, l’ANSD (Agence nationale de la statistique et de la démographie) classe Kolda parmi les quatre régions les plus pauvres du Sénégal, alors qu’elle dispose de vastes potentialités dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage », a-t-il affirmé.



Il a appelé la population à voter massivement pour la Coalition « Samm Sa Kaddu » et l’intercoalition le 17 novembre, afin que leurs préoccupations soient portées à l'Assemblée nationale. « À l’Assemblée, nous représenterons le peuple, et Kolda sera l'une des régions auxquelles nous accorderons une attention particulière; Nous allons faire de cette région une industrie », a-t-il assuré.



Thierno Bocoum a également mis l’accent sur la valorisation du marché de Diaobé et la résolution du déficit d’infrastructures routières dans la région, en critiquant les leaders politiques qui ont rejoint le parti au pouvoir (Pastef). « Certains ont abandonné les préoccupations des Koldois pour transhumer, mais ceux qui restent fidèles continuent de se battre contre l’injustice. Aucun Koldois ne les a suivis », a-t-il laissé entendre.