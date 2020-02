Campagne ratée de la commercialisation arachidière: les syndicalistes réclament la tête du ministre de l’Agriculture

Les syndicalistes dans le domaine arachidier réclament la tête du ministre de l’Agriculture, Moussa Baldé, suite à la tournure catastrophique de la campagne de commercialisation du secteur.



« Je suis dans le l’industrie des corps gras depuis 30 ans, mais je n’ai jamais vu un ministre aussi défaillant dans le pilotage d’une campagne de commercialisation. D’abord, il s’est foudroyé avec ses services en donnant des estimations de 1,4 millions de graines alors que tout le monde sait qu’on n’a guère dépassé les 400.000 tonnes », déplore un responsable.



Il ajoute : « Ensuite, il ouvre la porte aux exportations sans consulter les vrais acteurs et en hypothéquant le stock de sécurité pour le capital semencier. Enfin, il est largement mis en cause dans la situation dramatique des travailleurs des huileries avec des centaines de permanents licenciés et des milliers de saisonniers mis à l’arrêt de manière prématurée ».



Pour ces responsables, il est aujourd’hui plus préférable d’être chinois que sénégalais, car la préférence est donnée à eux, alors qu'ils ne paient aucune taxe et ne sont pas obligés à s'inscrire leur personnel aux institutions sociales, contrairement à leurs collègues sénégalais.