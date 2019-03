Can-2019 : Seedorf classe le Sénégal parmi les…

Dans une déclaration reprise par Stades, l'ancien international néerlandais déclare : "Notre ambition est de gagner la Can. Tout le monde voudra gagner. (…) Il y aura des grands compétiteurs comme l'Égypte, le Maroc ou le Sénégal. En ce qui nous concerne on veut viser haut. On est le champion sortant."



Le Cameroun avait éliminé le Sénégal en quart de finale de la Can-2017 avant de remporter le trophée. Le Maroc était le finaliste malheureux de cette phase finale. L'Égypte, pour sa part, est organisateur de cette Can.