Can 2022 : le Cnra met en garde contre toute retransmission, distribution ou diffusion illégale des matchs

A moins d’une semaine du démarrage de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) TotalEnergies Cameroun 2022, le 9 janvier 2020, le Conseil national de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA) prend les devants. L'organe de contrôle met en garde contre toute retransmission, distribution ou diffusion illégale des matchs.



« Les éditeurs et distributeurs ne bénéficiant pas d’autorisation de commercialisation, de distribution et de diffusion, doivent respecter les droits des opérateurs qui ont acquis des droits de retransmission, de distribution et/ou de diffusion des matchs », peut-on lire dans un communiqué.



Le CNRA, conformément à sa mission de veiller à la libre et saine concurrence entre les entreprises de communication audiovisuelle, appelle les éditeurs et les distributeurs à s’interdire toute retransmission, distribution ou diffusion illégale des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations Total Energies, Cameroun 2022.



Le non-respect des règles relatives à la concurrence expose les contrevenants aux sanctions prévues par la loi, informe la même source.