Canada: plusieurs centaines de feux de forêt ravagent l'ouest du pays

Les feux de forêt continuent de ravager une partie de la Colombie-Britannique, dans l’ouest du Canada. Depuis le printemps, plus de 200 000 hectares de terre ont été brûlés par les flammes. La province, habituellement connue pour son climat tempéré et humide, fait face à une sécheresse et à une chaleur persistante.



L'inquiétude gagne les autorités en Colombie-Britannique où les feux de forêt continuent de se multiplier. En l’espace de deux jours, 27 nouveaux brasiers se sont déclarés, ce qui porte à plus de 300 le nombre de feux de forêt actifs dans cette province de l’ouest du Canada.



Le chef des pompiers s’est dit « préoccupé » par la situation. 31% des incendies sont hors de contrôle, il faut dire que les feux sont trois fois plus nombreux que d’habitude et que les effectifs pour combattre les flammes ne sont pas suffisants.



La Colombie-Britannique demande la déclaration de l'état d'urgence

La région de Cariboo, à 700 kilomètres au nord-est de Vancouver, est la plus touchée. Plus de 1 500 résidences ont dû être évacuées au cours des derniers jours et au moins 3 000 autres doivent se préparer à partir. Les autorités craignent de revivre le scénario de 2017, où 1,2 million d’hectares étaient partie en fumée.



Plusieurs voix s’élèvent pour demander au gouvernement provincial de déclarer l’état d’urgence, ce qui permettrait à la Colombie-Britannique de recevoir de l’aide du gouvernement fédéral.