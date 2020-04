Canada : une fusillade dans l'est du pays fait au moins 16 morts

Au moins 16 personnes, parmi lesquelles une policière, ont été tuées par un homme armé pour une raison encore inconnue dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 avril, en Nouvelle-Écosse (est du Canada). Il s'agit de la pire tuerie de ce genre qu'ait connu le Canada.



Âgé de 51 ans, l'homme, un prothésiste dentaire selon les médias, a été tué dimanche en fin de matinée après avoir été pris en chasse pendant une douzaine d'heures dans toute la province canadienne.



Lors de sa cavale meurtrière, Gabriel Wortman circulait au volant d'une voiture semblable à celles de la police, et portait au moins une partie d'un uniforme de policier.



Il a semé la mort en plusieurs endroits, dans des circonstances et pour une raison encore mystérieuses qui ont choqué le pays. Contrairement au voisin américain, les fusillades de masse demeurent rares au Canada.



Pas considéré à ce stade comme un acte terroriste



La responsable nationale de la Gendarmerie royale du Canada (GRC, police fédérale) a indiqué à plusieurs chaînes que le bilan était d'au moins 13 morts, avant d'annoncer en milieu de soirée un nouveau bilan d'au moins 16 morts, en plus du tueur, selon les chaînes CBC et CTV.