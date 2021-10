Cancer du Sein: Aminata Kane porte le combat contre la stigmatisation des malades après avoir subi une mastectomie (Vidéo)

Pour le dernier jour de ce mois d’Octobre consacré à la lutte contre le Cancer dans le monde, PressAfrik est allée à la rencontre de Aminata Kane. Âgée juste de 26 ans, elle refuse de se noyer dans la dépression et la tristesse. En guerre avec le cancer depuis presque un an, elle a subi une mastectomie (l’enlèvement chirurgical total d’un des seins). Malgré cela, cette technicienne de Biologie laboratoire médicale garde toujours le sourire et révèle avoir trouvé son courage après avoir réussi à gagner le combat « psychologique ».



Même si Aminata n’est pas totalement guérie, elle a décidé de mener un autre combat qui est la « stigmatisation des malades de cancer ». Elle a profité de l’Octobre Rose dédié aux cancéreux pour être la porteuse de voix des autres malades. Malgré son jeune âge, cette belle fille de teint clair, a accepté de sortir dans les média à visage découvert pour, dit-elle, « sensibiliser, renforcer les autres femmes qui vivent la même chose qu’elle ». Selon Aminata, « il y a trop de tabous autour de cette maladie et de non-dits par rapport au traitement et à la prise en charge ».



Trouvée chez elle à la Cité des Enseignants de Rufisque, Aminata Kane qui est la cadette de sa famille, se livre dans un entretien avec PressAfrik. Elle raconte comment elle a découvert son cancer (le 4 janvier 2021), le comportement qu’elle a eu après avoir lu les résultats, sa vie avec sa famille, les coups du traitement, entre autres. Selon elle, la première arme pour vaincre le cancer, « c’est d’avoir une psychologie combative ». Regardez !