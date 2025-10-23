Cancer : une subvention annuelle de 300 millions FCfa annoncée pour améliorer la prise en charge des patients

Le directeur général de la Santé, Ousmane Cissé, a annoncé la mise en place d'une subvention annuelle de 300 millions de FCfa pour les hôpitaux pratiquant la radiothérapie. Cette initiative vise à améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer et à réduire le coût du kit de radiothérapie de 700 000 à 150 000 FCfa.
Par ailleurs, la chimiothérapie est désormais gratuite pour les cancers du sein et du col de l'utérus. Les autres types de cancer sont subventionnées à hauteur de 40 à 60 %. La morphine est également disponible gratuitement pour soulager les malades.
Ousmane Cissé a également annoncé la création d'un Centre d'Oncologie multidisciplinaire à Diamniadio, qui regroupera Chirurgie, Chimiothérapie et Radiothérapie, ainsi que l'extension de la Radiothérapie vers les zones centre et nord du pays, conformément à la vision du président de la République, axée sur la prévention sanitaire.
Enfin, le Directeur de l'hôpital Abass Ndao, le professeur Demba Diédhiou, a informé de la réhabilitation, en cours, de la maternité et d'autres services, afin de renforcer la prise en charge des urgences sanitaires d'ici 2026.
