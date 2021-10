Candidature à la mairie de Keur Massar Nord : Aminata Assome Diatta accusée d’avoir violé les principes de BBY

La ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta qui a déclaré sa candidature à la maire de Keur Massar Nord aux élections locales de janvier 2022 est accusée par le leader du Mouvement pour la rénovation et l’émergence de Keur Massar, d’avoir violé les principes qui gouvernent la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY).



« Nous condamnons fermement le comportement de Aminata Assome Diatta qui a tenté de corrompre certains responsables avec de l’argent du contribuable, dans le dessein de faire signer à ces gens une soi-disante charte pour porter sa candidature », accuse Omar Top qui s’exprimait dans le journal L’AS.



A en croire M. Top, les actes de la ministre vont dans le sens de déstabiliser les acquis de la coalition de BBY de Keur Massar Nord. « Aminata Assome Diatta viole de manière flagrante des principes directeurs qui gouvernent la coalition : l’unité, l’ouverture, le consensus, la discipline et la mobilisation issu de la circulaire du président Macky Sall », déclare M. Top.



Néanmoins, le responsable apériste a promis de se ranger derrière la ministre du Commerce si le président Macky Sall venait à l’investir. « Nous tenons à signaler au président de la République de la coalition aucun candidat non résident, encore moins un candidat qui n’a jamais voté à Keur Massar et dont le seul atout est le pouvoir censitaire », a-t-il averti.