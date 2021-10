Candidature à mairie de Dakar : Des responsables de Taxawu Dakar expriment leur soutien à Barthélémy Dias

Le maire de Mermoz Sacré coeur, Barthélémy Dias et candidature à la candidature de la Coalition Yewwi Askan Wi pour la mairie de Dakar a fait face à la presse ce lundi pour s'exprimer sur le dépôt de son dossier. En compagnie des responsables du mouvement Taxawu Dakar dirigé par Khalifa Sall, ils ont exprimé leur soutien à Dias-fils.



« Nous, membres et responsables de la Coalition TAXAWU DAKAR, à notre séance du lundi 25 Octobre 2021, après une analyse profonde de la situation politique, en vue des prochaines consultations électorales du 23 Janvier 2022, Conformément à la circulaire N°007 du 22 Octobre 2021 fixant la date limite des dépôts de candidature au 16 Octobre 2021 à 16h, Se référant au Procès-Verbal de la Commission d’Investiture du samedi 23 Octobre 2021 et relatif à l’examen des dossiers de candidatures et qui confirme l’acte de candidat à la candidature de Barthélémy DIAS à la ville de Dakar, appuyons, soutenons, réaffirmons la candidature de Barthélémy DIAS comme candidat à la candidature de la ville de Dakar», peut-on lire dans la déclaration remise à la presse.



Le mouvement dirigé par Khalifa Sall est secoué par un problème de candidature à la marie de Dakar. La candidature de la mairesse sortante Soham Wardini a été déclarée forclose par la commission d'investiture de Yewwi Askan Wi, estimant que le dossier est arrivé tardivement.



Une chose rejetée par le mandataire de la mairesse de Dakar. Cheikh Gueye a saisi la commission d'investiture pour annuler son procès verbal publié samedi soir sans Soham Wardini.



Lundi soir, la commission d'investiture a répondu à Soham Wardini et compagnie en leur opposant un niet catégorique. Les membres de ladite commission estime que le procès verbal "reste valable et ne peut en aucun cas être annulé".