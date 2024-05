Canicule au Cameroun: «Il y a eu une surmortalité catastrophique» dans le Nord, affirme une figure de la société civile

Au Cameroun, une lettre ouverte d'une figure de la société civile au gouvernement veut alerter sur les conséquences de la canicule. Maître Abdoulaye Harissou, ancien président de la Chambre des notaires du pays, interpelle le ministre de la Santé, Manaouda Malachie, dans un texte publié le 27 mai 2024 dans le quotidien national Le Jour.



Comme toute la bande sahélienne du continent africain, le septentrion camerounais – en particulier les régions du Nord et de l'Extrême-Nord – vient de subir une vague de chaleur extrême ces derniers mois.



« À Maroua, Garoua, les grandes villes ont enterré au moins 50/60 personnes par jour »

Maître Harissou explique au micro d’Amélie Tulet pourquoi il a choisi d'interpeller publiquement les autorités sur l'épreuve que viennent de vivre les habitants du septentrion : « C'est parce qu'il y a eu un silence assourdissant ! À part les chefs traditionnels et les imams, qui ont donné des instructions de prière pour que la pluie tombe, il n’y a aucune autorité, ni gouvernementale, ni régionale, ni même des autorités locales – les maires, les élus locaux, etc. – qui a pris ce problème au sérieux. »



Il affirme : « À Maroua, Garoua, les grandes villes ont enterré au moins 50/60 personnes par jour, qui sont décédées à cause de cette canicule. Ils auraient dû d'abord sensibiliser, sachant qu’il y a un problème d'eau. Il fallait que les communes s'organisent avec des camions-citernes pour distribuer l'eau. En plus, la troisième mesure que l'État aurait pu prendre, c'est de mettre en alerte les pompiers, les ambulanciers, les hôpitaux, et surtout rendre gratuits les soins concernant les hypertendus, les diabétiques et les vieilles personnes, les jeunes, les bébés, etc. Il y a eu une surmortalité. Vraiment, c'était catastrophique. »



L'Organisation mondiale de la santé n'a pas encore évalué le bilan humain de cette vague de chaleur extrême qui a touché le continent.