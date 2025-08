Canicule au Portugal : 264 morts en une semaine

Le Portugal enregistre 264 décès au cours de la semaine dernière en raison des températures extrêmes qui frappent le pays, principalement dans les régions du nord.



La Direction générale de la santé portugaise (DGS) a signalé samedi que parmi les 264 personnes décédées se trouve majoritairement des personnes âgées de plus de 75 ans et des patients souffrant de maladies chroniques.



La DGS a précisé que cette canicule a entraîné une hausse de 21,2 % du nombre de décès par rapport aux prévisions pour cette période.



Face à l’arrivée d’une nouvelle vague de chaleur prévue du 3 au 7 août, le gouvernement portugais a décrété un "état d’alerte" pour faire face au risque accru d’incendies de forêt.



"La semaine prochaine sera difficile", a averti la ministre de l’Intérieur, Maria Lucia Amaral, ajoutant que les congés des unités de lutte contre les incendies ont été suspendus.



L’Institut portugais de la mer et de l’atmosphère prévoit des températures dépassant 40°C dans plusieurs régions dès dimanche.



La semaine dernière, trois grands incendies dans les régions centrale et septentrionale ont mobilisé 1 300 pompiers, 13 avions et une centaine de véhicules pour être maîtrisés.



La vague de chaleur affectera également l’Espagne, où l’Institut météorologique prévoit des températures supérieures à 40°C dans six régions (Andalousie, Castille-et-León, Castille-La Manche, Estrémadure, Galice, Madrid) du 3 au 7 août.