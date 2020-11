Cap Skiring: la Marine nationale intercepte une pirogue qui transportait une importante quantité de drogue

Le Patrouilleur Fouladou de la Marine nationale a, au cours d'une opération dans les eaux internationales, intercepté le 31 octobre 2020 à 1 heure 30 minutes, un navire qui transporté de la drogue. Surpris par l'équipe de patrouilleurs, "les convoyeurs ont mis le feu à l'avant du navire et verrouillé les locaux contenant la drogue, dans leur volonté de faire disparaitre les éléments de preuve".



Selon un communiqué de la Directions des relations publiques des armées (Dirpa), l'intervention des forces spéciales de la Marine nationale a permis dans un premier temps de neutraliser et évacuer les trois convoyeurs à bord du Fouladou. Seulement, une très rapide propagation du feu a embrasé le navire qui a coulé à 02 heures 44 minutes avec toute sa cargaison.



Le communiqué de la Dirpa indique que les trois personnes de nationalité étrangère ont été transférés à Dakar et remis aux services de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis)