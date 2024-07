Cap Skirring : Les fortes pluies paralysent la ville et soulèvent des inquiétudes

Des pluies torrentielles ont plongé la station balnéaire de Cap Skirring (sud) dans les eaux, ce qui a paralysé les activités en ville. La situation a été particulièrement critique au niveau du rond-point du Cap Skirring, où les flaques d'eau provenant de l’aéroport et du Club Med ont inondé la place, le marché artisanal, ainsi que tous les espaces commerciaux de cette artère principale.



La circulation a été complètement interrompue pendant plusieurs heures, laissant les habitants et les visiteurs dans une situation difficile. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent l'ampleur des inondations, avec des rues transformées en rivières et des commerces submergés.



Cette inondation soudaine a mis en lumière les vulnérabilités de l'infrastructure de Cap Skirring face aux intempéries. Les autorités locales et le ministre de l'Assainissement ont été interpellés pour prendre des mesures urgentes afin de prévenir de futurs incidents similaires, rapporte Rewmi Quotidien. Les habitants appellent à une action rapide pour améliorer les systèmes de drainage et renforcer les infrastructures pour éviter les répercussions économiques et sociales d'éventuelles futures inondations.