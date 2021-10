Cap-Vert: le candidat de la gauche, José Maria Neves, élu Président dès le premier tour

Selon des résultats encore provisoires, le candidat du parti de la gauche historique au Cap-Vert, l'ex-Premier ministre José Maria Neves, a remporté la présidentielle dès le premier tour dimanche dans cet archipel cité en exemple de réussite démocratique en Afrique de l'Ouest. Son principal adversaire, Carlos Veiga, a reconnu sa défaite.



José Maria Neves, 61 ans, membre du Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert (PAICV) et chef du gouvernement de 2001 à 2016, a recueilli 51,5% des suffrages, soit une majorité absolue nécessaire pour être élu dès le premier tour, selon ces résultats portant sur 97% des bureaux de vote.



Il devance largement Carlos Veiga, du Mouvement pour la démocratie (MpD, centre droit, majoritaire au Parlement). Cet autre ancien Premier ministre de 1991 à 2000, 71 ans, a obtenu 42,6% des suffrages, selon les mêmes résultats. Il a reconnu sa défaite devant les télévisions et félicité son adversaire.

L'abstention a atteint 51,7% des inscrits lors de ce scrutin.



Ces résultats doivent encore être validés par la commission électorale. S'ils le sont, c'est une cohabitation qui s'annonce à la tête du Cap-Vert. L'archipel a reconduit le 18 avril la majorité absolue du MpD du Premier ministre Ulisses Correia e Silva (38 sièges), devant le PAICV (30 sièges sur 72).

Le champ d'action du Président est restreint. Le Cap-Vert est doté d'un régime semi-parlementaire faisant la part belle au Premier ministre, au gouvernement et au Parlement.



AFP