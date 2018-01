Carambolage à Diass : un accident de la circulation fait état de 5 morts

Un accident spectaculaire survenu la nuit dernière à Dias, a fait état de 5 morts et plusieurs blessés dont deux graves. La gravité de l'accident a fait réagir l'’adjoint au commandant des sapeurs-pompiers de Saly qui appelle les automobilistes à respecter les règles en respectant les panneaux de signalisation. mais surtout, indique-t-il, «on doit ralentir à l’entrée des villes ou des villages. Quand on est en agglomération, on doit rouler doucement».



Revenant sur le déroulement des opérations de secours, il déclare, «on s’est présenté à 1 heure 20 minutes sur les lieux de l’accident. Sur place, nous avons constaté qu’il s’agissait d’un carambolage entre 6 automobiles : 3 camions, un bus et 2 véhicules particuliers. L’accident a occasionné 13 victimes dont deux blessés graves, 5 blessés légers, et 5 morts». Ils ont tous été acheminés à l'hôpital départemental de Mbour