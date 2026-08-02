Carnet noir : la famille présidentielle en deuil

La levée du corps de Diégane Gor Faye, oncle du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, s'est déroulée ce jour à l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, marquant le début des hommages rendus au défunt.



À la suite de cette cérémonie religieuse et solennelle à l'hôpital Dalal Jamm, la dépouille du regretté Diégane Gor Faye sera acheminée vers sa terre natale. L'inhumation aura lieu à Ndiaganiao, commune du département de Mbour d'où est également originaire la famille présidentielle.



Les proches de la famille et l'entourage du défunt ont précisé que la date officielle de la cérémonie funéraire sera communiquée ultérieurement au public et aux sympathisants.



En cette douloureuse circonstance, les prières accompagnent la mémoire du défunt afin que le Tout-Puissant lui accorde Sa Miséricorde et l'accueille dans Son Paradis.

