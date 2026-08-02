Marseille : le Consulat général du Sénégal fermé ce lundi 3 août pour le Grand Magal de Touba

Le Consulat général du Sénégal à Marseille a annoncé la fermeture exceptionnelle de ses services administratifs pour la journée du lundi 03 août 2026. Cette décision fait suite à la célébration du Grand Magal de Touba, événement religieux majeur au Sénégal et au sein de la diaspora.



Une fermeture administrative liée aux célébrations du Magal

À travers un communiqué officiel portant la référence N° 027 /CGSM/CG/CGA et daté du 29 juillet 2026, la représentation diplomatique sénégalaise établie dans les Bouches-du-Rhône informe la communauté nationale et le public de cet aménagement d'horaires.



En raison de la tenue du Grand Magal de Touba, célébré le dimanche 02 août 2026 tant au Sénégal que dans l'ensemble de la diaspora, le Consulat général sera fermé l'ensemble de la journée du lundi 03 août 2026. La mesure s'applique à l'ensemble de la circonscription marseillaise.



Vœux de l'institution diplomatique à la communauté

Dans ce même document signé et revêtu du cachet officiel de la représentation diplomatique située au 446 Avenue du Prado à Marseille, l'autorité consulaire a tenu à adresser un message aux ressortissants.



Le Consul général et l'ensemble du personnel diplomatique ont ainsi exprimé leurs vœux de « bon Magal » à toute la communauté Mouride résidant dans la région et à l'étranger. Les activités administratives et l'accueil du public reprendront aux horaires habituels dès le lendemain de cette journée de commémoration.