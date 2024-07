Carrière GECAMINES : Birame Soulèye Diop demande au directeur de ramener ceux qui ont été renvoyés

Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop a entamé une tournée de visite dans les carrières de Ngoundiane. De passage à la carrière de GECAMINES, le ministre a été interpellé par les ouvriers sur les traitements salariaux, entre autres.



Suite à ces plaintes, Birame Soulèye Diop a invité la direction à ne pas faire usage de représailles et plutôt essayer de travailler en étroite collaboration avec le personnel. « Le personnel a le droit de réclamer de meilleures conditions de travail...Moi qui vous parle, je travaillais à l'inspection des impôts et des domaines et pourtant j'étais en même temps syndicaliste. Il faut comprendre que les travailleurs sont des actionnaires de l'entreprise. Il faut les considérer comme des actionnaires...Autant nous défendons les intérêts des entreprises, autant nous défendons aussi les intérêts des travailleurs », a expliqué le ministre.



Selon Dakaractu, 5 personnes dont le responsable du syndicat et 4 conducteurs de machines, qui ont eu des démêlés avec l'administration ont été renvoyés, selon les ouvriers qui se sont plaints devant les autorités. La tutelle a exhorté la direction à les ramener et à faire de telle sorte que le climat soit au beau fixe.