Carte d’égalité des chances : l’État fixe un objectif de 50 % d’enrôlement des personnes handicapées

Le Sénégal veut renforcer l’inclusion numérique et sociale des personnes handicapées à travers le Projet d’accélération de l’économie numérique du Sénégal (PAENS). L’objectif affiché est ambitieux : faciliter l’accès de 50 % des personnes vivant avec un handicap à la carte d’égalité des chances d’ici 2027, selon Mamadou Lamine Faty, directeur de la promotion et de la protection des personnes handicapées.Lors d’un atelier de formation sur les outils du recensement spécial, M. Faty a indiqué que « l’un des indicateurs majeurs du PAENS consiste à enrôler 50 % de la population des personnes handicapées au programme de la carte d’égalité des chances ». Cette initiative s’inscrit dans le cadre des directives présidentielles pour une nouvelle stratégie nationale du handicap, rapporte Aps.À la suite du recensement général, le Sénégal compte 1 210 726 personnes handicapées, soit 7,3 % de la population. « On ne peut pas mener une politique efficace sans disposer de données fiables et pertinentes », a souligné M. Faty, précisant que le ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités pilote actuellement une étude pour redéfinir cette stratégie.Jusqu’ici, 100 021 cartes d’égalité des chances ont été délivrées, soit environ 9 % de la population concernée. Pour atteindre l’objectif fixé, près de 605 000 personnes devront encore être enrôlées. Le recensement spécial prévu avec l’appui de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) permettra, selon M. Faty, de mieux cibler les bénéficiaires et d’accélérer la mise en œuvre de cette politique d’inclusion.