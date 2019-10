Cas de Karim Wade : Michelle Bachelet, la haute commissaire de l'ONU débarque à Dakar

Michelle Bachelet, la haute commissaire des Nations Unies est présentement à Dakar depuis lundi à l’ouverture de la retraite de 3 jours à Dakar du conseil des droits de l’Homme des Nations-unies. A cette occasion le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Amadou Ba a clairement signifié à son hôte l’engagement du Sénégal à « rester dans le peloton de tête des pays les plus respectueux des droits de l’homme ».



Attendu sur la polémique autour de l'engagement de l'Etat du Sénégal devant le comité des Nations-unies pour les droits de l’homme sur la « réhabilitation » de Karim Wade, Amadou a préféré esquiver la question, se limitant juste à préciser que « le conseil des droits de l’homme et le comité des droits de l’homme sont deux entités distinctes », souligne t-il face ce à la dirigeante de l’organe qui incarne le 3e pilier des Nations-unies.



Le journal "Source A" révèle qu’aux dernières nouvelles, Mme Michelle Bachelet, ancienne présidente du Chili et actuelle Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’homme va aborder avec les Autorités sénégalaises le cas Karim Wade.