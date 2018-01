Casamance : La CDD de Mamadou Lamine Keita réclame plus de présence du Pudc

La Convergence des démocrates pour le développement (CDD), un mouvement politique dirigé par l’ancien ministre Mamadou Lamine Keita, réclame plus de présence du Programme d’urgence pour le développement communautaire (PUDC) et du Programme d’urgence pour le développement des axes et territoires frontaliers (PUMA) en Casamance. Cette résolution a été rendue publique à l’occasion du premier anniversaire de la création du mouvement.



Selon le mouvement dirigé par Mamadou Lamine Keita, « la Casamance a un retard à rattraper sur le plan des infrastructures routières et socio-économique de basse. C’est pour quoi la CDD demande au Président Macky Sall de donner plus de moyens à des structures comme l’Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales de la Casamance (ANRAC) pour un meilleur accompagnement des populations ».