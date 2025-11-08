Casamance : l'OLAC annonce l’implantation prochaine de son antenne

L’Office des Lacs et Cours d’Eau (OLAC) envisage de se rapprocher davantage des populations de la Casamance. L’annonce a été faite à Kolda ce jeudi 7 novembre, en marge d’un Comité Régional de Développement (CRD) consacré à la mise en œuvre du Projet d’Aménagement et de Mobilisation des Ressources en Eau du Fleuve Casamance.



Présente à cette rencontre, la mission de l’OLAC a confirmé la création prochaine d’une antenne régionale en Casamance. Une décision qui vise à améliorer la prise en charge des préoccupations liées aux ouvrages hydrauliques dans la zone sud.



« Dans le cadre du schéma de déploiement de l’Office, nous allons créer une antenne en Casamance. Ainsi, lorsque les populations auront des difficultés par rapport aux ouvrages hydrauliques, elles auront un répondant à la base pour y apporter des solutions rapides », a expliqué le Directeur des infrastructures de l’OLAC.



La revitalisation du fleuve Casamance au cœur des échanges



Les acteurs locaux ont profité de la rencontre pour réaffirmer la nécessité de revitaliser le fleuve Casamance, aujourd’hui confronté à un ensablement inquiétant. Ils ont insisté particulièrement sur l’urgence du dragage afin de restaurer son débit, son écosystème et surtout sa navigabilité.



Selon les parties prenantes, ce projet de dragage, s’il est mené à bien, pourrait contribuer à relancer l’économie locale. Il permettrait notamment de développer l’écotourisme, dynamiser la pêche, booster le maraîchage, favoriser le transport fluvial et créer de nombreux emplois au profit des communautés riveraines.



