Ce que vous ne saviez pas sur cette dame humiliée, tripotée et accusée de vol dans une vidéo choquante diffusée sur les Réseaux sociaux...

On en sait un peu plus sur la dame humiliée, tripotée et accusée de vol, dans une vidéo qui a fait le tour du net. Elle appartient à une famille respectable. Après avoir brillamment bouclé ses études (Bac+5) et décroché un diplôme supérieur au prestigieux Centre africain d'études en gestion (CESAG), elle a réussi à un concours d'admission dans la Fonction publique sénégalaise.



C'est ainsi qu'elle a bénéficié, depuis le mois de mai dernier, d'une affectation dans un démembrement de l'État comme cadre administratif. Après avoir servi quelques mois à ce poste de responsabilité administrative qu'elle a commencé (pour la 1ère fois) à être saisie de troubles mentaux, qui lui ont valu de suivre un traitement approprié dans un service psychiatrique de la place.



Un dossier médical, en bonne et due forme, attestant de ses intermittentes confusions mentales, a d'ailleurs été remis à ses parents, qui l'ont présenté au Commissaire de la Police de Dieupeul. La fille reprendra sans délai son traitement médical, sous la surveillance stricte de ses parents.



La Police de Dieupeul, une commune à Dakar, a arrêté lundi les auteurs de la vidéo dans laquelle la dame a été humiliée et attouchée. Durant la journée de lundi, l’Ong islamique JAMRA, l'Association des juristes sénégalaises et le collectif contre les violences faites aux femmes, DAFADOY, ont lancé un appel à témoins pour rechercher des informations permettant d'identifier la dame.



Ces organisations ont également exprimé leur détermination à poursuivre ceux qui ont lâchement violé son intimité en tripotant et exhibant ses attributs féminins dans les réseaux sociaux.