Ce qui s'est passé dans le tunnel entre Umtiti, Sergio García et Piqué

À la fin du derby catalan, suite aux insultes que Sergio García a assénées à Umtiti, l'ex-joueur de l'Olympique Lyonnais a littéralement pété une durite.



Les coéquipiers du défenseur central, comme Piqué, ont dû calmer Umtiti et le rapatrier aux vestiaires afin que cette fin de match ne tourne pas au vinaigre. Le Français et le Catalan se sont disputés de nombreuses fois sur la pelouse, mais le "noir de m..." de Sergio fût la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.



Selon 'Sport', la polémique ne s'est pas arrêtée à ce retour forcé aux vestiaires de Piqué. Les bruits laissent paraître, loin des supporteurs et des caméras de télévision, que Sergio García est revenu à la charge pour insulter le Français qui a ensuite perdu le contrôle en essayant d'agresser physiquement le joueur catalan.



C'est ici que ses compatriotes du Barça sont intervenus pour emmener Umtiti aux vestiaires visiteurs afin de mettre fin à ces nouveaux épisodes de racisme dans le football.



Dans son rapport de match, Gil Manzano a mentionné plus de détails et d'observations : "À la fin de la rencontre, lorsque nous sommes rentrés dans le tunnel, nous avons fait face à une altercation entre joueurs et officiels des clubs, qui discutaient entre eux sans aucune forme d'agression".

Gil Manzano nous a informés de ce qu'il s'est passé sans toutefois mentionner de noms dans son rapport.

Source: Besoccer