Centrafrique: affrontements entre rebelles des 3R et l'armée près de la frontière camerounaise

C’est le bruit des armes qui a réveillé la population de la ville très tôt à l’aube. Les rebelles des 3R ont lancé leur attaque vers 6h du matin. Ils ont visé simultanément la base des paramilitaires russes de Wagner, celle des Faca ainsi que des soldats centrafricains qui étaient de garde à une barrière érigée sur la route Bangui-Douala au Cameroun, le principal axe d’approvisionnement du pays.



L’assaut a duré une quarantaine de minutes. Les Faca et les Russes ont riposté avec des armes lourdes et sont parvenus à repousser les assaillants, avec l’aide d’un contingent rwandais de la Minusca basé dans la même ville, selon le maire de Bossemptélé, qui affirme qu’il n’y a pas eu de victimes parmi ses administrés.



« Tout est fermé, marchés, écoles, magasins »

Les plus de 37 000 habitants de cette ville n’étaient pas visés, explique Vincent de Paul Ouessé-Ali, mais les gens sont traumatisés par de nombreuses années de guerre. « Certains ont donc fui tout de suite dans la brousse », ajoute ce responsable administratif.



La tension était encore palpable en milieu d’après-midi, de lourdes détonations se faisaient encore entendre par intermittence alors que les habitants étaient terrés chez eux. « Tout est fermé, marchés, écoles, magasins, et tout le monde est dans sa maison pour éviter tout incident », a confirmé le maire de la ville.



Sept paramilitaires russes ont été gravement blessés, ainsi que trois soldats des Faca, selon une autre source administrative. Aucun bilan n’a été communiqué côté rebelles.