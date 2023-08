Centrafrique: comment la Croix-Rouge réunit des familles disloquées durant la crise de 2013

16h30, deux véhicules du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) arrivent devant la maison familiale, à Boda, située dans la Sud-Ouest de la République centrafricaine. Une trentaine de personnes sont là pour accueillir Ousmane, les uns avec le sourire aux lèvres, les autres avec les larmes aux yeux. Un grand moment d’émotion pour Ibrahim Cheybou, le père d’Ousmane : « Mon fils n'avait que 3 mois en 2017, lorsqu'il avait disparu avec sa grand-mère, le jour où la ville a été attaquée par des hommes armés. Après la crise, nous les avons cherchés en vain partout même en province et hors du pays. Aujourd’hui, je suis soulagé moralement de le revoir grâce aux recherches du CICR. »



C'est au Cameroun qu'Ousmane et sa grand-mère ont été retrouvés après un long travail de recherche, explique Jean-Damien Mafouta du CICR : « Les activités de recherches sont des activités qui prennent beaucoup de temps. Nous sommes arrivés à la fin de cette mission, donc c'est un sentiment de satisfaction. Si l'on est séparé avec ses proches pendant des années, c'est une douleur et aujourd’hui la joie est grande pour cette famille. Nous avons remis un kit vestimentaire et un kit alimentaire à la famille pour permettre à l'enfant de bien s'intégrer pendant 3 mois. Après les 90 jours, nous allons revenir pour faire le suivi post-réunification pour voir si l'enfant s'est bien intégré dans sa famille. »



Dans son pull-over rouge et jean bleu, Ousmane, l'air serein, se sent en sécurité parmi les siens. Comme lui, une quarantaine de personnes disparues au cours des derniers conflits en Centrafrique ont pu retrouver leur famille ces deux dernières années grâce au CICR.