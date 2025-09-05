Centrafrique: des jeunes envoyés en formation militaire en Ouganda dans le cadre d’une coopération

En Centrafrique, près de 2 000 nouvelles recrues sont actuellement en Ouganda pour une formation militaire. La dernière partie de ce contingent, une centaine de soldats, a quitté Bangui ce 4 septembre à destination de Kampala. Ce programme est devenu possible grâce à une convention militaire signée le 7 octobre 2024 entre l'Ouganda et la RCA. À travers cette coopération, les autorités centrafricaines entendent doter le pays d’une armée professionnelle et moderne capable de défendre et protéger les pays. Crânes rasés, poings et visages fermés, des hommes et femmes entonnent des chants militaires appris pendant leur regroupement au camp Kassaï de Bangui.



En rang, ils montent dans l'avion, à l'aéroport international Bangui M'poko. Le commandant Oscar Yannick Bada, chef de bureau formations et entraînements des Forces armées centrafricaines, salue le partenariat avec l'Ouganda : « Des places de formations ont été octroyées par ce pays frère au profit de la République centrafricaine pour former 1 800 jeunes centrafricains, comme soldats de deuxième classe. Nous avions lancé un avis de recrutement. Des Centrafricains sur l'étendue du territoire ont répondu présent. Plus de 4 000 Centrafricains ont participé au test. Ceux qui ont rempli les conditions ont été retenus pour aller suivre la formation et revenir remplir leur mission régalienne : celle de protéger notre pays. »



« Montée en puissance des forces armées centrafricaines »

Maniement des armes, discipline : durant six mois, ils seront formés sur les bases du métier de militaire pour devenir des soldats de deuxième classe. Oscar Yannick Bada explique : « Aujourd'hui, on parle de la montée en puissance des forces armées centrafricaines. Pour remplir nos missions régaliennes […], on a déjà eu à former plus de 80 sous-officiers, plus de 80 sous-officiers supérieurs. Et plus de 100 officiers sont actuellement en formation en Ouganda. »



Aujourd'hui, le nombre total des Forces armées centrafricaines est passé d'environ 8 000 avant la crise militaro-politique de 2013, à près à 30 000 soldats.