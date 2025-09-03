Centrafrique: gouvernement et opposition réunie au sein du BRDC d'accord pour un dialogue politique

Accolades, sourires, poignées de main : entre les membres du gouvernement et les leaders de l'opposition, voilà une rencontre tant attendue pour décrisper le climat politique et permettre l’organisation d'élections libres, transparentes, crédibles et apaisées selon Félix Moloua, Premier ministre centrafricain.



« Sérénité et stabilité »

« Aujourd’hui, dit-il, soit à quatre mois de ces élections groupées, le lancement d’un dialogue politique avec le BRDC revêt un intérêt capital, d’autant plus qu’il permet de contribuer à garantir la sérénité et la stabilité du débat politique et à préserver la nation du moindre risque d’un recul démocratique. Cette sérénité et cette stabilité sont fondamentales, car elles participent aux conditions nécessaires de la poursuite de la mise en œuvre des programmes ambitieux de reconstruction en cours de ce pays que nous avons tous en partage. »



Le BRDC qui a formulé plusieurs demandes à l’endroit du pouvoir pour la tenue de ce dialogue politique s'en réjouit. Martin Ziguélé est son porte-parole : « Nous avons noté avec satisfaction, la volonté des deux parties de poursuivre de manière méthodique les échanges que nous allons tenir dans le cadre de ce dialogue politique. On dit toujours que le plus long voyage commence par les premiers pas. Aujourd'hui, c'est le premier pas. Nous nous sommes donnés rendez-vous pour continuer ce travail avec beaucoup plus de méthodes et de précisions. »



Avant ces élections générales, la Synergie centrafricaine, qui regroupe des associations qui soutiennent le pouvoir, a tenu une conférence de presse, ce mardi 2 septembre au matin, à propos de la renonciation de l'opposant Anicet Dologuelé à sa nationalité française. Elle salue l'acte patriotique du président de L'Urca, mais estime que c'est déjà trop tard pour sa démarche électorale. Ces associations estiment que le rétablissement de sa nationalité centrafricaine ne pourrait se faire avant la tenue des élections générales selon les procédures normales. Elle appelle le tribunal administratif à dire le droit.