Centrafrique: grande inquiétude sur le sort du chef rebelle et ancien ministre Armel Sayo

En Centrafrique, il y a encore beaucoup de questions autour du sort du chef rebelle Armel Sayo. Incarcéré depuis près de trois mois à la prison militaire du Camp De Roux à Bangui, cet ancien ministre a été extrait de sa cellule, entre lundi et mardi 15 juillet, et sa famille n'a, depuis, plus aucune nouvelle.

RFI

