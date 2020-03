Centrafrique: la situation demeure préoccupante à Ndélé selon l'ONU

Les armes sont restées silencieuses ce dimanche à Ndélé. Le calme semble en effet revenu, les derniers tirs ont été entendus samedi matin. Mais quand de nombreux habitants ont trouvé refuge autour du site de la Minusca et que d'autres ont fui ailleurs, la crainte des humanitaires reste grande. Pour leur propre sécurité et celles des civils.



Des sources sécuritaires précisent que les garants de l'Union africaine ont amorcé un dialogue depuis vendredi avec les protagonistes du conflit.



De son côté, la Minusca dénonçait ce week-end le meurtre d'un de ses employés. Son corps a été retrouvé criblé de balles mais les casques bleus ont pu reprendre leur patrouilles depuis samedi dans certaines zones de la ville. D'autres zones restent encore inaccessibles, aux mains des miliciens armés qui utilisent parfois des civils comme boucliers humains à en croire la Minusca qui parle de possible crime de guerre.



Les humanitaires présents sur place demeurent quant à eux cantonnés dans leur base et sur le site de la Minusca justement. Un site autour duquel près d'un millier de personnes ont trouvé refuge, fuyant les combats. Des sources humanitaires affirment que le réseau téléphonique a été coupé, difficile de joindre le terrain donc.



Et tant que le calme ne sera pas revenu de façon certaine, impossible de sortir pour évaluer les besoins des populations quand de nombreux civils auraient également fui dans la brousse ou vers d'anciens sites de déplacés aujourd'hui désaffectés. La situation est très préoccupante d'après les mots de l'Ocha, le bureau de l'ONU pour les affaires humanitaires.