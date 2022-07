Centrafrique: le pays se rapproche d'une réforme de la Constitution de 2016

"Cette initiative est régulière, justifiée et pertinente. Néanmoins, elle porte sur un nombre important de titres et d’articles, qui transforment fondamentalement l’actuelle Constitution, d’où l’éventualité et la nécessité de la réécriture d’un nouveau texte. Le Conseil dans sa quasi-totalité a fait noter qu’une Constitution n’est pas par nature immuable. Elle doit s’adapter avec l’évolution du temps, et aussi des contextes socio-politico-économiques. Il existe bel et bien, dans les dispositions constitutionnelles, des faiblesses et aussi des inadaptations qu’il faut absolument corriger. Le gouvernement ayant noté que l’initiative vient de l’Assemblée nationale lui a demandé de réexaminer sa proposition en tenant compte des aspirations profondes du peuple centrafricain."