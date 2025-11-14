Centre Marc Sankalé : plus de 200 patients reçus quotidiennement pour le diabète

Le centre Marc Sankalé, structure de référence dans la prise en charge du diabète, reçoit chaque jour au moins 200 patients pour des soins liés au pied diabétique, a indiqué à Dakar le directeur de l’hôpital Abass Ndao, Demba Diédhiou. À ces chiffres s’ajoutent quotidiennement près de 100 personnes pour l’éducation thérapeutique, sans compter les consultations ordinaires, rapporte Aps. « Cela veut dire que l’engouement et la demande sont là », a expliqué le professeur Diédhiou, en marge de la célébration de la Journée mondiale du diabète, organisée par l’ASSAD en partenariat avec le ministère de la Santé.Le spécialiste souligne l’importance de maintenir une qualité de soins élevée pour répondre à l’affluence croissante. « Tout Sénégalais qui fait confiance au centre Marc Sankalé doit pouvoir y trouver satisfaction », a-t-il assuré. Le thème retenu cette année, « Diabète et milieu du travail », met en lumière la nécessité d’adapter l’environnement professionnel aux personnes souffrant de pathologies chroniques.Selon lui, avec le vieillissement démographique et l’extension de la population, les entreprises seront de plus en plus confrontées à ces situations. Il invite ainsi à renforcer la médecine du travail et à prévoir des postes adaptés afin de permettre aux travailleurs concernés de s’épanouir tout en restant productifs.