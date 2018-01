Cette statistique qui en dit long sur la crise au Real Madrid

Les 'Merengues' ont laissé 22 points en chemin sur ce premier acte de la saison, plus que les 21 de toute la saison dernière. Après six matches nuls et trois défaites, il devient très difficile pour les 'Merengues' de se battre en Liga. Même en gagnant tous leurs matches, ils ne pourront pas atteindre les 93 points avec lesquels ils sont devenus champions la saison dernière.

Le Real n'avait plus enquillé deux défaites consécutives à la maison depuis le fameux 2-6 du Barça avec Juande Ramos sur le banc. Pour aller plus loin, ils n'étaient pas restés sans marquer deux matches à la suite depuis la saison 2006-07, lorsque Levante (0-1) et le Bétis (0-0) avaient réussi à laisser leurs cages à zéro.

Quoi qu'il advienne sur cette journée dominicale, le Real Madrid terminera la première moitié de saison à une place qualificative pour la C1. En effet, le club de la capitale espagnol ne compte qu'un point de retard sur poursuivant le plus proche : Villarreal. Séville pourrait l'égaler, mais resterait derrière de par la différence de buts.

Des chiffres comparables à ceux de Rafa Benitez, avant qu'il soit renvoyé du banc 'blanc'. Le technicien espagnol avait été congédié à la 19ème journée après avoir gagné 37 points, soit cinq de plus que ceux de Zidane, même si l'équipe du technicien français compte un match en moins.

Source:Besoccer