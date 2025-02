« Ceux qui disaient hier qu’un député ne doit pas disposer d’une voiture sont aujourd’hui ceux qui en ont besoin » Mbaye Dione

Le député-maire Mbaye Dione s’est prononcé sur la question de l’attribution de véhicules de fonction aux parlementaires et les conditions de travail à l’Assemblée nationale, rapporte la RTS.

« Ce qui est regrettable, c’est que ceux qui disaient hier qu’un député ne doit pas disposer d’une voiture sont aujourd’hui ceux qui en ont besoin », a-t-il affirmé. Pour lui, il est essentiel que les élus disposent de moyens de déplacement adaptés, en particulier ceux qui résident loin de Dakar. Il rappelle que certaines personnalités de moindre responsabilité bénéficient de véhicules de fonction, alors que les députés doivent assurer leur mission de représentation dans des conditions souvent précaires.



Selon le député « Il ne s’agit pas d’un luxe, mais d’une nécessité pour assurer leur mission de représentation », a-t-il déclaré.



Tout en soulignant qu’il possède déjà un véhicule personnel, Mbaye Dione affirme qu’il choisirait une indemnité de transport plutôt qu’une voiture de fonction. Il met en avant un problème plus large : les conditions de travail des députés. « Peu d’entre eux ont un bureau à l’Assemblée nationale, les salles de réunion sont insuffisantes et beaucoup doivent louer des logements durant les sessions », regrette-t-il.