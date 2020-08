Chadwick Boseman, acteur principal de «Black Panther» décède d’un cancer à 43 ans

Chadwick Boseman, acteur principal du film Black Panther sorti en 2018 et qui avait connu un succès planétaire au box-office, est décédé d’un cancer du côlon à l’âge de 43 ans.



« Incarner King T’Challa dans Black Panther avait été le grand honneur de sa carrière. Il est mort chez lui, entouré de sa femme et de sa famille », peut-on lire dans un message sur son compte Twitter.



L’acteur avait eu un diagnostic de cancer du côlon de stade 3 en 2016 qui a finalement progressé jusqu’au stade 4. « En vrai combattant, Chadwick a persévéré, passant à travers tout cela, et vous a donné plusieurs des films que vous avez beaucoup», ajoute-t-on dans le message.



Il a également interprèté l’anicen joueur de baseball des Royaux de Montréal et des Dodgers de Los Angeles Jackie Robinson dans le film biographique 42 lancé en 2013.



Avec Le Journal de Montréal