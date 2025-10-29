Chaleur extrême sur le Nord et l’Est : la météo annonce un pic entre 39 et 42°C

La chaleur s’intensifie sur le territoire national. Selon les prévisions de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) pour la période du mercredi 29 octobre à 12h au jeudi 30 octobre à 12h, « un temps chaud et bien ensoleillé dominera sur l’ensemble du pays. Les régions du Nord et de l’Est, notamment Saint-Louis, Podor, Matam, Louga et Linguère, connaîtront les températures les plus élevées, oscillant entre 39°C et 42°C. »
Sur le littoral, les conditions resteront également chaudes, mais légèrement plus modérées. Les températures maximales varieront entre « 33°C et 36°C dans les zones côtières telles que Dakar, Mbour, Fatick et Kaolack. »
Quelques passages nuageux sont attendus dans le Sud du pays, notamment à Kédougou, Kolda, Ziguinchor et Sédhiou, sans toutefois modifier la tendance générale d’un temps sec et ensoleillé.
Face à cette vague de chaleur, les autorités météorologiques recommandent de prendre des précautions. L’Anacim conseille de « boire beaucoup d’eau », d’« éviter les expositions prolongées au soleil » et de « protéger les plus jeunes et les personnes âgées ». Ces mesures visent à prévenir les risques liés aux fortes températures, particulièrement dans les zones intérieures où la chaleur devrait atteindre des niveaux intenses.
