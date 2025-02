Champ pétrolier de Sangomar : Woodside annonce une augmentation des réserves récupérables de 54,9 millions de Bep

Sept mois après le début de la production du champ pétrolier de Sangomar, l’opérateur du projet, Woodside Energy, a mis à jour ses données et annonce des résultats supérieurs aux prévisions. En effet, les puits ont révélé un potentiel plus important que prévu, entraînant une augmentation des réserves récupérables de 54,9 millions de barils de pétrole brut (Bep).



D’après L’Observateur qui relaie l’information, les réserves récupérables du champ pétrolier de Sangomar dépassent les atteintes. Les puits ont donné mieux que prévu. Après sept mois de productions, l’opérateur du projet de Sangomar, Woodside Energy renseigne que les réserves prouvées et récupérables ont augmenté de 54, 9 millions de barils de pétrole brut (Bep). Et les réserves prouvées et probables de 46, 2 millions de Bep hors cessions et productions : cependant l’opérateur de Sangomar précise que la durée de vie des réserves récupérables est de 9 ans et 6 mois alors que celles des réserves prouvées et probables est de 15 ans.



Woodside Energy a officiellement lancé la production du champ pétrolier de Sangomar en juin 2024, au large des côtes sénégalaises. Selon Meg O’Neill, Directrice générale de l’entreprise, cette avancée illustre l’expertise de Woodside en gestion de projet et en excellence opérationnelle, comme le rapporte L’Observateur.



Par ailleurs, les systèmes d’injection d’eau et de gaz ont été entièrement mis en service, contribuant à l’optimisation de la production. Toujours selon L’Observateur, le champ de Sangomar a produit 13,3 millions de barils de pétrole brut en 2024, dont 12 millions de barils commercialisés. Ces ventes ont généré un chiffre d’affaires estimé à 594,5 milliards de FCFA.



Entre juin et septembre 2024, le Sénégal a produit 8,17 millions de barils de pétrole dans le cadre du projet Sangomar. Durant cette phase de démarrage, la production mensuelle a progressivement augmenté avec l’ouverture séquencée des puits producteurs (11 actifs sur 12), atteignant un plateau d’environ 3 millions de barils par mois en août et septembre, selon les services de Birame Soulèye Diop, ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines.