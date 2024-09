Championnat du Sénégal /ligue 1 : le Casa-Sports va retrouver le stade Aline sitoé Diatta à partir du 11 octobre

Bonne nouvelle pour l'équipe du Casa-Sports (club de football sénégalais situé dans la région de Ziguinchor). Les rénovations du stade Aline Sitoé Diatta sont presque terminées. L'annonce a été faite par le président du club Seydou Sané qui informe que l'équipe devra retrouver son terrain historique à partir du 11 octobre prochain.



"Les efforts fournis par les autorités locales ont permis d’avancer rapidement dans les travaux, et nous espérons que tout sera prêt pour accueillir la première journée du championnat le 11 octobre », a renseigné Seydou Sano au micro de Casa 24 et rapporté par Wiwsport.



Cependant, Seydou Sano a souligné l'importance du Stade pour le Casa-Sports qui n’a perdu que rarement à domicile, "renforçant ainsi l’idée que le stade est un véritable atout pour les compétitions". Néanmoins, a-t-il ajouté, qu’ "avec ce stade rénové, nous avons une opportunité unique de hisser notre niveau de jeu et de viser encore plus haut".



Selon Wiwsport, pour la saison 2024-2025, le président fanion du Sud a fait savoir que "les joueurs du Casa-Sports se préparent déjà intensément pour la nouvelle saison 2024/2025 et nous espérons que le Casa-Sports entamera la saison avec une victoire, afin de galvaniser les supporters et d’envoyer un message fort à nos adversaires » a conclu le président du Casa-Sports.