Championnats européens : Découvrez les chocs du week-end

Après plus d’une semaine passées en équipe nationale lors des matchs amicaux internationaux, les joueurs sont revenus en club pour poursuivre leur championnat respectif. Ainsi, en Europe plusieurs chocs vont se jouer ce week-end. En Allemagne, en Espagne, en Italie, en passant par la France ou en Angleterre, partout des matchs de hautes factures entre de grands clubs sont prévus.



En Allemagne

Bayern Munich va accueillir Dortmund ce samedi à 16h30 pour le compte de la 28ème journée de la Bundesliga. Bayern occupe la tete du classement avec 66 points et son adversaire du jour Dortmund est classé 3ème avec 48 points.



En Italie

Chez les italiens, on joue ce samedi la 30ème journée de la Série A. Tous les matchs vont se jouer ce samedi, occasion pour le leader du classement Juventus d’accueillir l’AC Milan. Un derby italien qui oppose ces deux grandes équipes dans le gotha du football européen. Juventus est 1er du championnat avec 75 points et les milanais 4èmes dans le classement comptent quant à eux 55 points.



En France

En France, on joue la 31ème journée de la Ligue 1 ce week-end. Mais, le match qui tiendra toutes attentions est celui de la finale de la Coupe de la Ligue qui oppose le PSG à Monaco. Les deux meilleures équipes françaises vont s’affronter en finale de la Coupe de la Ligue ce samedi à partir 19h05.



En Espagne

Le club Blaugrana va rendre visite ce samedi FC Séville pour le compte de la 30ème journée de la Liga. En effet, Barcelone avec Messi va tenter de consolider son avance sur ses poursuivants directs que sont Atletico Madrid et le Réal Madrid. Barcelone, leader avec 75 point compte 11 points d’avance sur Atletico et 15 sur le Réal.

Séville 6ème avec 45 points va tenter d’arrêter Messi et ses coéquipiers et dépasser Villarreal 5ème avec 47 points.



En Angleterre

En Premier League, c’est Manchester City qui occupe la tête du classement avec 81 points après 32 journées. Mais, le match choc de la 33’me de Premier League va opposer Chelsea à Tottenham. Les blues 5ème avec 56 points vont accueillir les Black-Cats 4ème avec 61 points ce dimanche à 15h.