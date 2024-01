Changement de Mandataire de Sonko : les éclaircissements de Abass Fall

Abass Fall, l’un des responsables de l’ex-Pastef, a apporté des éclaircissements les raisons du changement de mandataire au sein du parti. À l’en croire, c’est une stratégie. Initialement, Ayib Daffé était le mandataire désigné pour le Pastef, mais un revirement de situation a conduit à la nomination de Me Ciré Clédor Ly comme mandataire pour Ousmane Sonko, ce qui a été une grande surprise pour tous les observateurs. Sur le plateau de Midi Keng sur PressAfrikTvhd, M. Fall a exprimé des préoccupations concernant le parrainage, évoquant des suspicions entourant à la fois l'organisation et le traitement des dossiers. Il a ainsi appelé le Conseil constitutionnel à agir avec responsabilité pour garantir un processus électoral juste et transparent. Regardez!

Ndeye Fatou Touré

