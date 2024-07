Chant raciste : la Fédération Française va porter plainte contre l’Argentine

Les images ont fait le tour du monde et ont provoqué un gros scandale. Après leur victoire en Copa América, Enzo Fernandez a diffusé un live alors qu’il se trouvait dans le bus de joueurs albicelestes. C’est alors qu’un chant raciste à l’encontre des joueurs de l’équipe de France a pu être entendu dans la vidéo.



«Ils jouent pour la France mais viennent d’Angola, ils vont bien courir, ils aiment baiser des trans, leur mère est Nigériane, leur père cambodgien, mais sur le passeport : Français.» Un chant qui rappelle celui scandé par les supporters argentins lors du Mondial 2022. Face à ce grave incident, la FFF a décidé de porter plainte.



«Le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, condamne avec la plus grande fermeté les propos racistes et discriminatoires inacceptables qui ont été tenus à l’encontre des joueurs de l’équipe de France dans le cadre d’un chant entonné par des joueurs et supporters de l’équipe d’Argentine après sa victoire en Copa América et diffusé dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Face à la gravité de ces propos choquants, contraires aux valeurs du sport et droits humains, le président de la FFF a décidé d’interpeller directement son homologue argentin et la FIFA et de déposer une plainte en justice pour propos injurieux à caractère racial et discriminatoire», indique le communiqué.





Avec Footmercato