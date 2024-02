Charles III atteint d’un cancer: et maintenant?

Rôle constitutionnel et colloque singulier

Premièrement, le roi Charles reçoit chaque jour les fameuses “red boxes”, les boîtes rouges qui contiennent les documents et textes de loi à signer, après leur passage par la Chambre des communes et la Chambre des Lords. Une formalité symbolique, la “ sanction royale ”, mais inscrite dans la Constitution du Royaume-Uni et indispensable pour promulguer une loi ou nommer un ministre, par exemple. Ces valisettes lui permettent également de se tenir au courant de l’action du parlement britannique, des gouvernements des États du Commonwealth ainsi que de l’actualité internationale. Enfin, le roi, comme sa mère Élisabeth II avant lui, rencontre chaque semaine le Premier ministre en colloque singulier. Rishi Sunak a confirmé qu'ils resteraient en contact étroit et régulier . Charles III continuera donc à exercer son rôle constitutionnel durant son traitement.

Représentations officielles et déplacements

Deuxièmement, le roi assume également le rôle de premier représentant de la couronne britannique et est amené à ce titre à assister à un grand nombre d’événements et de cérémonies officielles, au Royaume-Uni mais aussi à l’étranger. Ses déplacements seront évidemment très fortement réduits lors des prochains mois et “ses activités publiques reportées” tout au long de son traitement, comme le souligne le communiqué du Palais . Il devrait dès lors être remplacé par le prince héritier William, qui reprend justement ses fonctions royales cette semaine après une période de retrait au chevet de son épouse Kate. La princesse a subi une opération chirurgicale à l’abdomen le 16 janvier et a quitté l’hôpital le 29 . Elle est toujours convalescente et ne devrait pas reprendre ses activités avant le 31 mars.Le Palais n’a pas précisé la nature exacte de son opération et ce “mystère” fait l’objet de nombreuses spéculations dans la presse britannique . D’autres membres de la famille royale pourront aussi représenter le roi durant cette période indéterminée, notamment son épouse la reine Camilla, sa soeur la princesse Anne, son frère le prince Edward mais pas le prince Andrew, définitivement privé de ses fonctions, ni le prince Harry, en froid avec la famille. Ce dernier, exilé aux États-Unis avec sa famille, a néanmoins annoncé son intention de se rendre dans les prochains jours en Angleterre pour voir son père