Chatons utilisés lors d'un combat : La FSL inflige une suspension de six mois à Reug Reug, dont trois mois ferme

En réaction à la polémique suscitée par les images montrant le lutteur Reug Reug manipulant des chatons dans le cadre de ses préparatifs mystiques avant son combat prévu le 7 juin 2026, la Fédération Sénégalaise de Lutte (FSL) a annoncé des sanctions ce mardi.



L'instance dirigeante indique avoir suivi de près l'émotion soulevée aussi bien chez les amateurs de lutte, les associations de protection animale, que parmi les acteurs de la société civile. Une procédure a été ouverte pour établir les faits.



La FSL prend acte de la reconnaissance des faits par Reug Reug et de ses excuses publiques adressées au peuple sénégalais ainsi qu'à toutes les personnes choquées. La Fédération a également présenté ses propres excuses aux partenaires de la discipline et au public.



« La lutte sénégalaise est porteuse de valeurs de respect, de responsabilité, de discipline et d’exemplarité », rappelle la FSL, réaffirmant son attachement à l'éthique et au bien-être animal.

Retenue de 10 % sur le reliquat de Reug Reug



À l’issue de la procédure disciplinaire, le Bureau exécutif de la Fédération a décidé de sanctionner le champion sénégalais. Reug Reug écope ainsi d’une retenue de 10 % sur le reliquat des sommes qui lui sont dues. Il est également suspendu pour une durée de six mois, dont trois mois ferme et trois mois avec sursis.



Selon la Fédération, ces mesures visent à faire respecter les règles en vigueur, à préserver l’image de la lutte sénégalaise et à rappeler les responsabilités des acteurs de l’arène vis-à-vis du public.



Enfin, la FSL a invité l’ensemble des lutteurs, managers, écuries et accompagnateurs à adopter des comportements responsables afin de préserver le rayonnement de ce sport emblématique du Sénégal. Elle a également remercié les Sénégalais pour leur vigilance et leur attachement aux valeurs qui doivent guider la pratique de la lutte.