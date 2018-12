Cheikh Bamba Dièye : «Si le Sénégal était un film, Macky jouerait le mauvais rôle»

Cheikh Bamba Dièye a officialisé l’abandon de sa candidature à la Présidentielle au profit du chef de file de la coalition Taxawu Senegaal, Khalifa Ababacar Sall. Présent à la conférence de presse de ladite coalition ce mercredi 18 décembre 2018, le leader du Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubel (Fsb/bj) a craché son venin sur le Chef de l’Etat qu’il qualifie de "monstre dernière un rideau".



«Qu’il avance à visage découvert et qu’il devienne un simple compétiteur et qu’il nous prouve et montre devant tous les Sénégalais comment il a géré l’Etat de droit, l’argent publique, et les distances qu’il fallait respecter entre les institutions c’est ce débat que nous attendons de Macky Sall pas autre chose», lance-t-il.



Selon lui, si Macky Sall est devenu président de la République, c’est grâce à la contribution d’acteurs tels que lui, Khalifa Sall entre autres, qui ont largement joué leur partition. Et en remerciement, il a préféré, indique-t-il, fomenter des accusations contre eux, rien que pour les empêcher de s’aligner sur la ligne de départ pour la Présidentielle de 2019.



Très en verve, l’ancien maire de Saint-Louis martèle : «Si vraiment le Sénégal était un film, Macky a le mauvais le rôle. Et tous ceux qui ont un mauvais rôle dans les films sont morts.»



Revenant sur l’organisation du scrutin de l’année prochaine, le parlementaire déclare : «ce que nous voulons est que chacun joue sa partition. Nos magistrats doivent avoir le souci de protéger les citoyens. On a mis devant Khalifa Sall tous les pièges possibles pour l’empêcher d’être candidat depuis 4 ans et maintenant par la grâce de Dieu et la volonté des Sénégalais, il a déposé sa candidature avec un parrainage complet et une caution. Pourquoi lui empêcher donc d’être compétiteur?»