Cheikh Bamba Dièye soutient Barthélémy Dias et tacle Macky Sall

Le leader de Fsd/Bj se dit totalement solidaire avec Barthélémy Dias, selon qui, ce dernier a parfaitement raison. Cheikh Bamba Dièye parle d’une parodie de démocratie imposée par Macky Sall.



«Avant Barthélémy Dias, combien de citoyens honorables se sont retrouvés en prison ? Il a totalement raison et je suis totalement solidaire », déclare le leader de Fsd/Bj lors d'une rencontre à Pikine Guinaw rail.



Cheikh Bamba Dièye a jugé le projet de loi sur le parrainage inopportun. «Nous sommes en face d’une stratégie de délitement, d’entrave. Seulement parfois, pour empêcher certains de pouvoir être candidat, certains se sont retrouvés en prison, d’autres ont été suffisamment ralentis. Ce qu’il veut offrir aux Sénégalais, c’est une parodie de démocratie, un artifice qui est là juste pour l’aider à asseoir un complot électoral et une véritable escroquerie», fulmine-t-il.



Poursuivant, il ajoute que : « certainement si on le laisse faire, le jour de l’élection présidentielle qu’il puisse se présenter lui et peut être avec Grand Mbaye Ndiaye et Farba Ngom. Entre eux, ils pourront se choisir qui sera le futur président de la République».



Il est convaincu qu'annihiler les ambitions du Président Sall permettra de leur «donner les moyens d’inscrire le Sénégal dans la continuité de la progression démocratique ». Tandis que , « laisser Macky Sall faire, c’est faire entrer le Sénégal dans les ténèbres, dans le recul démocratique, le déni de droit et dans l’Etat qui est tout sauf juste, équitable transparent».